описати шкільний кабінет анг мовою (має 1 вікно,6 парт,дошка,стіл вчителя ) для 4 класу 5-6 речень
Английский язык
описати шкільний кабінет анг мовою (має 1 вікно,6 парт,дошка,стіл вчителя ) для 4 класу 5-6 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are 15 tables in our class Our teacher is kind She works very hard Board in our class is big It is blue and nice
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