описати шкільний кабінет анг мовою (має 1 вікно,6 парт,дошка,стіл вчителя ) для 4 класу 5-6 речень

Английский язык
описати шкільний кабінет анг мовою (має 1 вікно,6 парт,дошка,стіл вчителя ) для 4 класу 5-6 речень
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Гость:
There are 15 tables in our class   Our teacher is kind    She works very hard    Board in our class is big    It is blue and nice
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