В каком заливе Северной Америки наблюдаются самые высокие в мире приливы?
Українська література
В каком заливе Северной Америки наблюдаются самые высокие в мире приливы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В заливе Фанди на атлантическом берегу Северной Америки, где находится принадлежащий Канаде полуостров Новая Шотландия наблюдаются самые высокие приливы в мире.
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