Расстояние между двумя городами450 км. из этих городов одновременно выехали навстречу одна другой 2 авто,. скорость одной из них 70 км/ч, а другой 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся? Решение: 1) ...

Математика

Расстояние между двумя городами450 км. из этих городов одновременно выехали навстречу одна другой 2 авто,. скорость одной из них 70 км/ч, а другой 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся? Решение: 1) На сколько километров машины сблизились за первый час движения? 2) Сколько километров осталось между ними после первого часа движения? 3) На сколько километров машины сблизились за второй час движения? 4)Сколько километров осталось между ними после двух часов движения? 5) На сколько километров машины сблизились за третий час движения? 6) Сколько километров осталось между ними после трёх часов движения?

Автор: Гость