на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%
Математика
на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - начальная цена 1,25х - после повышения 1,25х - 100 х - у у=100*х/1,25х=80% 100-80=20% - надо снизить на 20 % цену
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