на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%

Математика
на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - начальная цена 1,25х - после повышения 1,25х - 100 х - у у=100*х/1,25х=80% 100-80=20% - надо снизить на 20 % цену
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Use the adverbs of frequency in the box as well as the prompts below to ask and answer questions.  always             ussualy           often     s...
Ответить
Математика
вычислите: 2.21*5.95+1.51/6.42*5.95-8.88
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами450 км. из этих городов одновременно выехали навстречу одна другой 2 авто,. скорость одной из них 70 км/ч, а другой ...
Ответить
Английский язык
описати шкільний кабінет анг мовою (має 1 вікно,6 парт,дошка,стіл вчителя ) для 4 класу 5-6 речень
Ответить
Математика
если отрезок на местности в 1000000раз.... соответствующего отрезка на карте, то карта сделана в ..... одна ....
Ответить