на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%

Математика

на сколько процентов и как надо изменить цену товара, чтобы получилась первоначальная цена,после того как её увеличили на 25%

Автор: Гость