Нужно написать кратко о климате северной и южной Америки.Зимой и летом.

Гость: Гость:

климат Северной Америки разнообразен. На Канадском Арктическом архипелаге и в Гренландии средняя температура января -40*С, а на матиреке +20*С. Средняя температура июля на севере материка едва достигает +8*С, а на юге превышает +30*С.