Нужно написать кратко о климате северной и южной Америки.Зимой и летом.
Українська література
Нужно написать кратко о климате северной и южной Америки.Зимой и летом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
климат Северной Америки разнообразен. На Канадском Арктическом архипелаге и в Гренландии средняя температура января -40*С, а на матиреке +20*С. Средняя температура июля на севере материка едва достигает +8*С, а на юге превышает +30*С.
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