из санкт - петербурга в москву вышел товарный поезд с V 48 км/ч, через час после этого вышел скоростной поезд из москвы в санкт-петербург с V 82 км/ч.Найдите S между поездами а)через час после выхода скорого поезда,б)через 3 ч ...
Математика
из санкт - петербурга в москву вышел товарный поезд с V 48 км/ч, через час после этого вышел скоростной поезд из москвы в санкт-петербург с V 82 км/ч.Найдите S между поездами а)через час после выхода скорого поезда,б)через 3 ч после выхода товарного поезда,в)через 5 ч после выхода скорого поезда.S между городами 650 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650-(2*48+1*82)=650-178=472 км через час после выхода скорого поезда 650-(3*42+2*82)=650-290=360 км через 3 ч после выхода товарного поезда 650-(6*42+5*82)=650-662=-12 - 12км через 5 ч после выхода скорого поезда после их встречи
Гость:
650-48=602км-расстояние между поездами во время вызода скорого 602-48-82=472км-расст между поезд через час после выхода скорого 650-48*3-82*82=260км-через 3 часа после выхода товарного 82*5=410км-проедет скорый за 5 ч 650-410=240-останется проехать скорому 48*6=288км проедет тов за 6 ч 288-240=48км-расст между поездами через 5 ч после выхода скорого
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