из санкт - петербурга в москву вышел товарный поезд с V 48 км/ч, через час после этого вышел скоростной поезд из москвы в санкт-петербург с V 82 км/ч.Найдите S между поездами а)через час после выхода скорого поезда,б)через 3 ч ...

Математика

из санкт - петербурга в москву вышел товарный поезд с V 48 км/ч, через час после этого вышел скоростной поезд из москвы в санкт-петербург с V 82 км/ч.Найдите S между поездами а)через час после выхода скорого поезда,б)через 3 ч после выхода товарного поезда,в)через 5 ч после выхода скорого поезда.S между городами 650 км.

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