Соединение некоторого элемента с углеродом и водородом имеет относительную молекулярную массу 46. Массовая доля углерода в нем 0,5217, число атомов водорода в молекуле - 6, а число атомов неизвестного элемента в 2 раза меньше ч...

Химия

Соединение некоторого элемента с углеродом и водородом имеет относительную молекулярную массу 46. Массовая доля углерода в нем 0,5217, число атомов водорода в молекуле - 6, а число атомов неизвестного элемента в 2 раза меньше числа атомов углерода. Установите неизвестный элемент.

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