Соединение некоторого элемента с углеродом и водородом имеет относительную молекулярную массу 46. Массовая доля углерода в нем 0,5217, число атомов водорода в молекуле - 6, а число атомов неизвестного элемента в 2 раза меньше ч...
Химия
Соединение некоторого элемента с углеродом и водородом имеет относительную молекулярную массу 46. Массовая доля углерода в нем 0,5217, число атомов водорода в молекуле - 6, а число атомов неизвестного элемента в 2 раза меньше числа атомов углерода. Установите неизвестный элемент.
Ответ(ы) на вопрос:
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46*0,5217=23,9982 значит 24 значит С2 46-24-6=16 значит О
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