кодовый замок имеет шесть кнопок .Чтобы его открыть ,нужно нажатькнопки в определённой последовательности набрать код. сколько существует вариантов кода для этого замка

Гость: Гость:

Количество вариантов отрытия замка зависит от многих условий, одно из которых одновременное нажатие нескольких кнопок. Но если условие требует только последовательность нажатия и не допускаются повторы (т.е. элементарные перестановки цифр например: 12; 21) то это 6! (читается шесть факториал) 6!=1*2*3*4*5*6=720 Но если допускаются еще и повторы (например: 11; 12; 21; 22) то это 6^6=46656 (ну, как то так получилось)