кирпич передвигают по доске плашмя, на боку, стоя. Сравните силы трения во всех трех случаях. Объясните.

Физика
кирпич передвигают по доске плашмя, на боку, стоя. Сравните силы трения во всех трех случаях. Объясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила трения не зависит от площади соприкасающихся тел.  только от материала поверхности и тела.  Ответ: одинакова 
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