сочинение миниатюра "вид из окна " с наречиями

Гость: Гость:

я живу в 5-ти этажном доме. Жить там с одной стороны даже очень опасно, но есть одно НО вид из окна там просто замечательный. Утром к тебе в комнату заглядывают ярко-ослепительнные лучи солнца. И ты чуствуешь как эти лучи падают ещё не умытое твоё лицо и от этого ты просыпаешься.