сочинение миниатюра "вид из окна " с наречиями
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сочинение миниатюра "вид из окна " с наречиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я живу в 5-ти этажном доме. Жить там с одной стороны даже очень опасно, но есть одно НО вид из окна там просто замечательный. Утром к тебе в комнату заглядывают ярко-ослепительнные лучи солнца. И ты чуствуешь как эти лучи падают ещё не умытое твоё лицо и от этого ты просыпаешься.
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