тело массой 100 грамм падает с высоты 2 метра. какую работу при этом совершает сила тяжести?
Физика
тело массой 100 грамм падает с высоты 2 метра. какую работу при этом совершает сила тяжести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=Fs A=mgh 100г=___ кг (?)
Гость:
A=mgh=0.1 кг * 9.8 м/с * 2 м=196 Дж
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