математика Длина прямоугольного параллелепипида 8м,ширина 6м и высота 12м . Найдите сумму площадей наибольшей и наименьшей граней этого параллелепипида.
Математика
математика Длина прямоугольного параллелепипида 8м,ширина 6м и высота 12м . Найдите сумму площадей наибольшей и наименьшей граней этого параллелепипида.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*8=48 м кв -площадь наименьшей грани 12*8=96 м кв - площадь наибольшей грани 48+96=144 м кв сумма площадей наибольшей и наименьшей граней этого параллелепипида
Гость:
1) 8*12=96 (кв.м) - площадь наибольшей грани 2) 8*6=48 (кв.м) - площадь наименьшей грани 3) 96+48=144 (кв.м) Ответ: сумма площадей наибольшей и наименьшей граней параллелепипеда равна 144 квадратных метра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
3.Всем живым организмам приходится бороться с неблагоприятными условиями.Приведите примеры неблагоприятных условий: для растений: для животных: для...
Русский язык