3.Всем живым организмам приходится бороться с неблагоприятными условиями.Приведите примеры неблагоприятных условий: для растений: для животных: для человека

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В процессе эволюции организмы смогли выработать ряд путей нейтрализации последних. Активный путь — развитие сопротивляемости, т. е. регуляторных процессов, которые позволяют осуществить все функции организма, несмотря на неблагоприятные факторы. Так, теплокровные животные — птицы и млекопитающие, обитая в условиях изменчивой температуры, поддерживают внутри себя постоянную температуру, оптимальную для биохимических процессов в клетках тела. Конечно, такое активное сопротивление влиянию внешней среды требует больших затрат энергии, которую им надо постоянно восполнять. Верблюд способен обеспечивать потребности во влаге посредством биохимического окисления собственного жира. Это примеры т. н. физиологических адаптации. Примерами поведенческих адаптации могут служить создание убежищ, передвижение с целью выбора оптимальных температурных условий, особенно в условиях экстремальных (очень высоких или очень низких) температур. Приспособительное поведение может проявляться у хищников в процессе выслеживания и преследования добычи, а у жертв — в определенных ответных реакциях (например затаивание). Обычный дляживотных способ приспособления к неблагоприятным периодам — миграция. Так, сайгаки ежегодно уходят на зиму в малоснежные южные полупустыни, где зимние травы в связи с сухостью климата более питательны и доступны. Однако летом травостои полупустынь быстро выгорают, поэтому на период размножения сайгаки переходят в более влажные северные степи. Активное сопротивление влиянию неблагоприятной среды способствует развитию морфологической адаптации отдельных видов, т. е. приобретению таких особенностей внешнего строения, которые обеспечивают выживание в экстремальных и успешную жизнедеятельность организмов в привычных для них условиях. Так, растения, обитающие в пустыне, лишены листьев, и их строение наилучшим образом приспособлено к минимальным потерям влаги. Можно также вспомнить о наличии у китообразных приспособлений к скоростному плаванию или об особой структуре кожи у акул для той же цели. Морфологический тип приспособления животного или растения, при котором они имеют внешнюю форму, отражающую способ взаимодействия со средой обитания, называют жизненной формой вида. При этом разные виды могут иметь сходную жизненную форму, если ведут близкий образ жизни. Примерами здесь могут быть кит (млекопитающее), пингвин (птица) и акула (рыба). Пассивный путь связан с подчинением жизненных функций организма изменению факторов среды. Так, при недостатке тепла это приводит к понижению уровня метаболизма (обмена веществ), что способствует экономному использованию энергетических запасов. При резком ухудшении условий среды организмы разных видов могут практически приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние т. н. скрытой жизни.Например, некоторые мелкие организмы способны высыхать на воздухе, а затем возвращаться к активной жизни после пребывания в воде. Переход в состояние глубокого анабиоза, при котором резко замедляется обмен веществ, расширяет возможности выживания организмов в самых экстремальных условиях. Так, высушенные семена и споры растений, а также некоторые мелкие животные (коловратки, нематоды) способны выдержать температуры ниже — 200°С. Некоторые бактерии, в т. ч. и болезнетворные, многие годы могут находиться в неактивном состоянии, пока не возникнут благоприятные условия для их «пробуждения» и последующего размножения. Явление временного физиологического покоя в индивидуальном развитии некоторых животных и растений, обусловленного неблагоприятными факторами внешней среды, называется диапаузой.