Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном , определяющим развитие леворукости. Обе...

Биология

Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном , определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какие могут быть дети , если родители их гетерозиготны?

Автор: Гость