Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном , определяющим развитие леворукости. Обе...

Биология
Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном , определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какие могут быть дети , если родители их гетерозиготны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
карии-праворукие 25 %  голобые-леворукие 25% карие-леворукие 25 % голубые-праворукие 25% 
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