Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1 2 3 4 5 6 =1 1 2 3 4 5 6 7 =1 1 2 3 4 5 6 ...

Экономика

Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1 2 3 4 5 6 =1 1 2 3 4 5 6 7 =1 1 2 3 4 5 6 7 8 =1

Автор: Гость