Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1    2    3    4    5    6   =1 1    2    3    4    5    6    7    =1 1    2    3    4    5    6 ...

Экономика
Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1    2    3    4    5    6   =1 1    2    3    4    5    6    7    =1 1    2    3    4    5    6    7    8    =1   
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3-4+5-6=1 1+2+3+4/5+6-7=1 1+2+3-4+5-6+7/8=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше влад...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение: (х2+2х+3)-(х2+3х+4)+(х2+4х+5)-(х2+5х+6)+.... (х2+98х+99)-(х2+99х+100)=490
Ответить
Физика
тело массой 100 грамм падает с высоты 2 метра. какую работу при этом совершает сила тяжести?
Ответить
Математика
математика Длина прямоугольного параллелепипида 8м,ширина 6м и высота 12м . Найдите сумму площадей наибольшей и наименьшей граней этого параллелепи...
Ответить
Биология
3.Всем живым организмам приходится бороться с неблагоприятными условиями.Приведите примеры неблагоприятных условий: для растений: для животных: для...
Ответить