Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1 2 3 4 5 6 =1 1 2 3 4 5 6 7 =1 1 2 3 4 5 6 ...
Экономика
Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1 2 3 4 5 6 =1 1 2 3 4 5 6 7 =1 1 2 3 4 5 6 7 8 =1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3-4+5-6=1 1+2+3+4/5+6-7=1 1+2+3-4+5-6+7/8=1
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