помогите пожалуйста прошу вас Заяц серенький под кустом дрожжит. Не дрожжи длинноухий. как слова пишутся в предложении дрожжит и дрожжи с одной ж или с двумя.

Русский язык
помогите пожалуйста прошу вас Заяц серенький под кустом дрожжит. Не дрожжи длинноухий. как слова пишутся в предложении дрожжит и дрожжи с одной ж или с двумя.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обоих случаях одна Ж: это глагол, образованный от слова ДРОЖЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
из любое художественное произведение выписать 10 предложений с предлогами и указать что за произведение
Ответить
Экономика
Расставьте между цифрами знаки арифметических действий ( + , - , * , : ) и, если надо, скобки так, чтобы ответ оказался равным 1. 1    2    3    4 ...
Ответить
Биология
Решите задачу: У человека ген карих глаз доминирует над геном , определяющим развитие голубой окраски глаз,а ген, обусловливающий умение лучше влад...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение: (х2+2х+3)-(х2+3х+4)+(х2+4х+5)-(х2+5х+6)+.... (х2+98х+99)-(х2+99х+100)=490
Ответить
Физика
тело массой 100 грамм падает с высоты 2 метра. какую работу при этом совершает сила тяжести?
Ответить