Укажите градусную меру внутреннего угла правильного шестиугольника. А.60° Б.90° В.120° Г.150°

Геометрия
Укажите градусную меру внутреннего угла правильного шестиугольника. А.60° Б.90° В.120° Г.150°
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Гость:
Правильный ответ В.120° 180°*(6-2)/6=120°
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