акростих о здоровом образе жизни

Гость: Гость:

Чтоб здоровье сохранить, Организм свой укрепить, Знает вся моя семья Должен быть режим у дня. Следует, ребята, знать Нужно всем подольше спать. Ну а утром не лениться– На зарядку становиться! Чистить зубы, умываться, И почаще улыбаться, Закаляться, и тогда Не страшна тебе хандра. У здоровья есть враги, С ними дружбы не води! Среди них тихоня лень, С ней борись ты каждый день. Чтобы ни один микроб Не попал случайно в рот, Руки мыть перед едой Нужно мылом и водой. Кушать овощи и фрукты, Рыбу, молокопродукты- Вот полезная еда, Витаминами полна! На прогулку выходи, Свежим воздухом дыши. Только помни при уходе: Одеваться по погоде! Ну, а если уж случилось: Разболеться получилось, Знай, к врачу тебе пора. Он поможет нам всегда! Вот те добрые советы, В них и спрятаны секреты, Как здоровье сохранить. Научись его ценить! *** Закалка По утрам ты закаляйся, Водой холодной обливайся. Будешь ты всегда здоров. Тут не нужно лишних слов. *** О зубках Перестану зубки чистить, и пойду я в сад гулять. Попрошу я папу, маму, на качельке покачать. А с качели-карусели захочу в бассейн пойти, ох, как зубки заболели… мне пора к врачу идти… Зубки врач мои посмотрит, плохо дело-то, дружок — бормашиною посверлит коренной уже зубок… Ну а если ты не будешь, зубки чистить по утрам, боль зубную не забудешь, будешь ныть по вечерам… Ребяткам мой совет такой, Чисти зубки, руки мой!!! О врачах тогда забудешь, и здоровеньким ты будешь. Лидия Гржибовская *** О ногтях Кто ногтей не чистит И не подстригает, Тот своих знакомых Здорово пугает. Ведь с ногтями грязными, Длинными и острыми Могут очень просто вас Перепутать с монстрами. Андрей Усачев *** Мишка Послушай, мишка, Не кушай лишка! Живот разболится- У кого будешь лечиться? Е. Чарушин, Е. Шумская *** Мойдодыр Самый чистый, самый умный, Самый добрый Мойдодыр. Он твердит и днем, и ночью: «Три до дыр» да «Мой до дыр!» Моет он мышат, лягушек, Моет маленьких детей — Даже самых непослушных Умывает каждый день.