акростих о здоровом образе жизни

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акростих о здоровом образе жизни
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Автор: Гость
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Гость:
Чтоб здоровье сохранить,  Организм свой укрепить,  Знает вся моя семья  Должен быть режим у дня. Следует, ребята, знать  Нужно всем подольше спать.  Ну а утром не лениться–  На зарядку становиться! Чистить зубы, умываться,  И почаще улыбаться,  Закаляться, и тогда  Не страшна тебе хандра. У здоровья есть враги,  С ними дружбы не води!  Среди них тихоня лень,  С ней борись ты каждый день. Чтобы ни один микроб  Не попал случайно в рот,  Руки мыть перед едой  Нужно мылом и водой. Кушать овощи и фрукты,  Рыбу, молокопродукты-  Вот полезная еда,  Витаминами полна! На прогулку выходи,  Свежим воздухом дыши.  Только помни при уходе:  Одеваться по погоде! Ну, а если уж случилось:  Разболеться получилось,  Знай, к врачу тебе пора.  Он поможет нам всегда! Вот те добрые советы,  В них и спрятаны секреты,  Как здоровье сохранить.  Научись его ценить! ***  Закалка По утрам ты закаляйся,  Водой холодной обливайся.  Будешь ты всегда здоров.  Тут не нужно лишних слов. ***  О зубках Перестану зубки чистить,  и пойду я в сад гулять.  Попрошу я папу, маму,  на качельке покачать. А с качели-карусели  захочу в бассейн пойти,  ох, как зубки заболели…  мне пора к врачу идти… Зубки врач мои посмотрит,  плохо дело-то, дружок —  бормашиною посверлит  коренной уже зубок… Ну а если ты не будешь,  зубки чистить по утрам,  боль зубную не забудешь,  будешь ныть по вечерам… Ребяткам мой совет такой,  Чисти зубки, руки мой!!!  О врачах тогда забудешь,  и здоровеньким ты будешь.  Лидия Гржибовская ***  О ногтях Кто ногтей не чистит  И не подстригает,  Тот своих знакомых  Здорово пугает. Ведь с ногтями грязными,  Длинными и острыми  Могут очень просто вас  Перепутать с монстрами.  Андрей Усачев ***  Мишка Послушай, мишка,  Не кушай лишка!  Живот разболится-  У кого будешь лечиться?  Е. Чарушин, Е. Шумская ***  Мойдодыр Самый чистый, самый умный,  Самый добрый Мойдодыр.  Он твердит и днем, и ночью:  «Три до дыр» да «Мой до дыр!»  Моет он мышат, лягушек,  Моет маленьких детей —  Даже самых непослушных  Умывает каждый день. 
Гость:
Здоровым быть стремись всегда, Друг – организм сигнал подаст тревожный, Отряды вируса-врага, Разгонишь беговой дорожкой. Отвар из трав, и мыслей чистота, Всегда помогут побороть усталость, Ь – на мягкий знак нет слова, вот беда, Его заменим словом -  Радость  
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