Напишите уравнение реакций (в молекулярной и ионной формах) между растворами веществ: сульфат аммония и хлорид бария; хлорид аммония и нитрат серебра.
Химия
Напишите уравнение реакций (в молекулярной и ионной формах) между растворами веществ: сульфат аммония и хлорид бария; хлорид аммония и нитрат серебра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(NH4)2SO4+BaCl2=BaSO4+2NH4Cl 2NH4(+) + SO4(2-) + Ba(2+) +2Cl(-)=BaSO4+ 2NH4(+)+ 2Cl(-) сокрашённое ионное уравнение: SO4(2-) + Ba(2+) =BaSO4 2)NH4Cl + AgNO3= NH4NO3+AgCl NH4(+) +Cl(-) +Ag(+) + NO3(-) = NH4(+) + NO3(-) +AgCl сокрашённое ионное уравнение: Cl(-) +Ag(+) = AgCl
Гость:
(NH4)2SO4 + BaCl2= BaSO4 +2 NH4Cl; (+NH4)+(+2Ba)+(-2SO4)+2(-Cl)=BaSO4+2(+NH4)+2(-Cl) 2NH4Cl+Ag2No3=2AgCl+(NH4)2NO3; 2(+NH4)+2(-Cl)+2(+Ag)+(-2NO3)=2AgCl+2(+NH4)+(-2NO3)
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