Напишите уравнение реакций (в молекулярной и ионной формах) между растворами веществ: сульфат аммония и хлорид бария; хлорид аммония и нитрат серебра.

Химия

Напишите уравнение реакций (в молекулярной и ионной формах) между растворами веществ: сульфат аммония и хлорид бария; хлорид аммония и нитрат серебра.

Автор: Гость