какие из назывных предложений передают статичные,а какие динамичные картины? 1.Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражениеи свечи. 2. Мелолесье.Степь и дали. Изба крестьянская.Хомутный запах дёгтя. 3. И грянул бой.Полтавс...

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какие из назывных предложений передают статичные,а какие динамичные картины? 1.Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражениеи свечи. 2. Мелолесье.Степь и дали. Изба крестьянская.Хомутный запах дёгтя. 3. И грянул бой.Полтавский бой!Швед,русский колет, режет рубит.Бой барабанный,крики,скрежет.Гром пушек, топот,ржанье,стон,и смерть,и ад со всех сторон. 4. Переправа,переправа!Берег левый берег правый,снег шершавый,крошка льда.

Автор: Гость