какие из назывных предложений передают статичные,а какие динамичные картины? 1.Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражениеи свечи. 2. Мелолесье.Степь и дали. Изба крестьянская.Хомутный запах дёгтя. 3. И грянул бой.Полтавс...
Русский язык
какие из назывных предложений передают статичные,а какие динамичные картины? 1.Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражениеи свечи. 2. Мелолесье.Степь и дали. Изба крестьянская.Хомутный запах дёгтя. 3. И грянул бой.Полтавский бой!Швед,русский колет, режет рубит.Бой барабанный,крики,скрежет.Гром пушек, топот,ржанье,стон,и смерть,и ад со всех сторон. 4. Переправа,переправа!Берег левый берег правый,снег шершавый,крошка льда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 2 статичные, 3 и 4 динамичные.
Гость:
1)статический 2)динамический 3)динамический 4)статический
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