Один рабочий изготавливает 30 деталей в час,что на 5 деталей больше,чем изготавливает второй. Сколько всего деталей изготовят рабочие,работая вместе,за 8 часов?
Математика
Один рабочий изготавливает 30 деталей в час,что на 5 деталей больше,чем изготавливает второй. Сколько всего деталей изготовят рабочие,работая вместе,за 8 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-5=25д-второй рабочий; (30+25)х8=440 деталей всего
Гость:
1 рабочий 30 2 раб= 25 25+30= 55 деталей они выполняют вместе за час 55 * 8 = 440.
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