Один рабочий изготавливает 30 деталей в час,что на 5 деталей больше,чем изготавливает второй. Сколько всего деталей изготовят рабочие,работая вместе,за 8 часов?

Математика

Один рабочий изготавливает 30 деталей в час,что на 5 деталей больше,чем изготавливает второй. Сколько всего деталей изготовят рабочие,работая вместе,за 8 часов?

Автор: Гость