Приведите по два примера протекающие без изменения состава: а) органических веществ б) неорганических веществ
Химия
Приведите по два примера протекающие без изменения состава: а) органических веществ б) неорганических веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р. полимеризации для а)органических веществ СH3-CH2-CH2-CH3-------CH3- CH-CH3 | CH3 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3--------CH3-CH2-CH- CH3 | CH3 t для б)неорганических веществ P (белый) _______ P (красный) С графит ___t_______ C алмаз
Гость:
изомеризация: органических веществ н-бутан -------- изо-бутан СН3-СН2-СН2-СН3---------СН3-СН(СН3)-СН3 неорганических веществ циановая кислота ------------- гремучая кислота HNCO --------- HONC
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