суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.нор...

Химия
суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.норма фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если числа - %, то масса продуктов (в г): мясо 1/0,00204=490 яйцо  1/0,00224=446 сыр   1/0,00701=143
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