суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.нор...

Химия

суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.норма фосфора

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