суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.нор...
Химия
суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.224 в сыре - 0.701. вычислите массу каждого продукта, в которой содержится сут.норма фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если числа - %, то масса продуктов (в г): мясо 1/0,00204=490 яйцо 1/0,00224=446 сыр 1/0,00701=143
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть дво...
Русский язык
Українська література
Химия
Приведите по два примера протекающие без изменения состава: а) органических веществ б) неорганических веществ