Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятн...
Биология
Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: а-альбинизм А-норма муж.-аа жен.-Аа Ф1-аа, Аа Найти: ф1 Решение: Р: Аа аа Г: А а а Ф1: Аа аа Ответ: вероятность рождения след. ребенка альбиноса 50% (хотя не особо уверена, если честно. но думаю, что так все таки)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Химия
Приведите по два примера протекающие без изменения состава: а) органических веществ б) неорганических веществ
Русский язык
какие из назывных предложений передают статичные,а какие динамичные картины? 1.Холодный снег и чёрные оконные стёкла с отражениеи свечи. 2. Мелолес...