Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятн...

Биология
Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: а-альбинизм А-норма муж.-аа жен.-Аа Ф1-аа, Аа Найти: ф1 Решение: Р:    Аа    аа Г:  А   а    а Ф1:  Аа  аа Ответ: вероятность рождения след. ребенка альбиноса 50%   (хотя не особо уверена, если честно. но думаю, что так все таки)
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