Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятн...

Биология

Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос , другой - с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса?

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