В каком из веществ атомы связанны между собой ионной связью?А)Железо.б)Поваренная соль.в)Сахароза.г)Вода.Д)Этиловый спирт?
Химия
В каком из веществ атомы связанны между собой ионной связью?А)Железо.б)Поваренная соль.в)Сахароза.г)Вода.Д)Этиловый спирт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Поваренная соль ответ
Гость:
Ионная связь в б) поваренная соль; т. к.ионная связь образуется между атомами, у которых самый низкий ионизационный потенциал и самое большое сродство к электрону
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
суточная потребность человека в фосфоре составляет 1г. известны массовые доли фосфора в продуктах питания (в процентах) в мясе-0.204 в яйцах - 0.22...
Биология
Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос , а другой имеет пигментированные волосы, есть дво...
Русский язык
Українська література