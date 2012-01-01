Расставьте   в  клетках квадрата 6*6  различные  натуральные  числа  так, чтобы  сумма  в  каждой  строке  и  в  каждом  столбце была  равна  2012

Математика
Расставьте   в  клетках квадрата 6*6  различные  натуральные  числа  так, чтобы  сумма  в  каждой  строке  и  в  каждом  столбце была  равна  2012
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-------------------------------------------------- 2000       1          2        3        4         2 -------------------------------------------------- 1           2000      1       2        2           6 -------------------------------------------------- 3             5       2000     1        2          1 --------  ------------------------------------------ 2             3         4       2000     1         2 --------------------------------------------------  4            1         4         2       2000     1 --------------------------------------------------  2            2         1        4         3        2000          --------------------------------------------------     -
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