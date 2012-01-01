Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012

Математика

Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012

Автор: Гость