Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
Математика
Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-------------------------------------------------- 2000 1 2 3 4 2 -------------------------------------------------- 1 2000 1 2 2 6 -------------------------------------------------- 3 5 2000 1 2 1 -------- ------------------------------------------ 2 3 4 2000 1 2 -------------------------------------------------- 4 1 4 2 2000 1 -------------------------------------------------- 2 2 1 4 3 2000 -------------------------------------------------- -
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