Составьте уравнения реакции между: а)магний+соляная кислота; б)кальций+кислород; в) оксид железа(II)+водород. Укажите тип реакции
Химия
Составьте уравнения реакции между: а)магний+соляная кислота; б)кальций+кислород; в) оксид железа(II)+водород. Укажите тип реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Mg + 2HCl = MgCl₂ + H₂ \тип: замещение б) 2Ca + O₂ = 2CaO \ тип: соединение в) FeO + H₂ = Fe + H₂O \ тип: замещение
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