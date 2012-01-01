машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина

Математика
машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 км\ч*0,5ч(=30минут)=45км 80 км\ч*1,5ч(=1ч30минут)=120 км 120+45=165км
Гость:
30мин=0,5часа 1час30мин=1,5часа   90*0,5+80*1,5=45+120=165км - расстояние
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