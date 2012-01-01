машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина
Математика
машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 км\ч*0,5ч(=30минут)=45км 80 км\ч*1,5ч(=1ч30минут)=120 км 120+45=165км
Гость:
30мин=0,5часа 1час30мин=1,5часа 90*0,5+80*1,5=45+120=165км - расстояние
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, ...
Химия
Химия
В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ. А) при пропускании электрического тока через воду выделился к...
Математика
Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012