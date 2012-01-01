машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина

Математика

машина сначала проехала 30мин со скоростью 90км/ч а затем 1ч30мин со скоростью 80км/ч какое расстояние проехала машина

Автор: Гость