при взаимодействии 9,2 г. одновалентного металла с водой выделилось 0,2 моль Н. найти этот металл

Химия

при взаимодействии 9,2 г. одновалентного металла с водой выделилось 0,2 моль Н. найти этот металл

Автор: Гость