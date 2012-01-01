при взаимодействии 9,2 г. одновалентного металла с водой выделилось 0,2 моль Н. найти этот металл

Химия
при взаимодействии 9,2 г. одновалентного металла с водой выделилось 0,2 моль Н. найти этот металл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,2г                        0,2 моль 2Ме+2Н2О=2МеОН+Н2 2х                           1 моль х=9,2/(0,2*2)=23 металл - натрий
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