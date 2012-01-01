У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубы...

Биология

У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубые . Какое потомство можно ожидать от этого брака?

Автор: Гость