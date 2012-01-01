У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубы...

Биология
У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубые . Какое потомство можно ожидать от этого брака?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А-карие глаза а-голубые муж.-аа жен.-Аа Найти: Ф1-? Решение: Р: аа    Аа Г: а    А   а Ф1:  Аа  аа Ответ: фенотип и генотип 1:1, т голубоглазые и кареглазые дети
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
при взаимодействии 9,2 г. одновалентного металла с водой выделилось 0,2 моль Н. найти этот металл
Ответить
Химия
В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ. А) при пропускании электрического тока через воду выделился к...
Ответить
Математика
Расставьте   в  клетках квадрата 6*6  различные  натуральные  числа  так, чтобы  сумма  в  каждой  строке  и  в  каждом  столбце была  равна  2012
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакции между: а)магний+соляная кислота; б)кальций+кислород; в) оксид железа(II)+водород. Укажите тип реакции
Ответить
Химия
В каком из веществ атомы связанны между собой ионной связью?А)Железо.б)Поваренная соль.в)Сахароза.г)Вода.Д)Этиловый спирт?
Ответить