У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубы...
Биология
У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина , один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине , у которой отец имел карие глаза , а мать- голубые . Какое потомство можно ожидать от этого брака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А-карие глаза а-голубые муж.-аа жен.-Аа Найти: Ф1-? Решение: Р: аа Аа Г: а А а Ф1: Аа аа Ответ: фенотип и генотип 1:1, т голубоглазые и кареглазые дети
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия
В каком случае имеет место физическое явление, а в каком химическое? Обоснуйте ответ. А) при пропускании электрического тока через воду выделился к...
Математика
Расставьте в клетках квадрата 6*6 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012
Химия
Составьте уравнения реакции между: а)магний+соляная кислота; б)кальций+кислород; в) оксид железа(II)+водород. Укажите тип реакции