Сочинение на тему: 1.С чего начинается школа или 2.Легко ли быть учеником? или 3.Моя прекрасная школа

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Сочинение на тему: 1.С чего начинается школа или 2.Легко ли быть учеником? или 3.Моя прекрасная школа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                       Легко ли быть учеником? Быть учеником в учёбе почти одно и то же , что и простым человеком в жизни. Чему-то мы учимся, где-то делаем ошибки, повторяем, исправляем. Мы постоянно учимся, это бесконечный круговорот и от этого не убежишь, какая бы лень тебя не охватила) Будучи взрослым учиться и учить намного легче,  вот например , учителя, они уже подученные, повторяют одни и те же параграфы каждый год, так как в школе им приходится повторять темы всем классам и по нескольку раз ,и знают всё чуть ли не на зубок! А ученики должны учить все предметы, которые им дают и с каждым годом задания, упражнения всё сложнее и сложнее. Так что, если учишься с самых первых лет не просто на оценку "5 ", а с пониманием то что изучаешь , то легче будет и в старших классах.
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