определите давление на глубине 0,6 метров в воде, керосине,ртути
Физика
определите давление на глубине 0,6 метров в воде, керосине,ртути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в воде Давление=0.6*1000*10= 6000 в керосине давление=0.6*820*10=4920 в ртути давление = 0.6*13596*10 = 81576
Гость:
Р=phg Pв=1000кг/м3 *0,6м *9,8Н/кг= 5880Па Рк= 800кг/м3 *0,6м *9,8Н/кг= 4704Па Ррт= 13600кг/м3 *0,6м 9,8Н/кг= 79968Па
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