Определите площадь круга ,если его радиус равен 20 см. А.40 см.Б 20 см .в 400 см.Г 4 см

Геометрия

Определите площадь круга ,если его радиус равен 20 см. А.40 см.Б 20 см .в 400 см.Г 4 см

Автор: Гость