Определите площадь круга ,если его радиус равен 20 см. А.40 см.Б 20 см .в 400 см.Г 4 см
Геометрия
Определите площадь круга ,если его радиус равен 20 см. А.40 см.Б 20 см .в 400 см.Г 4 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=PR2 R=20 R2= 20*20=400
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