1. Изменение окраски в результате реакцииВ пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происходят в пробирке?2. Выделение газа в результате реакции.В пробирку насыпьте измельч...
Химия
1. Изменение окраски в результате реакцииВ пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происходят в пробирке?2. Выделение газа в результате реакции.В пробирку насыпьте измельченную мел, добавьте немного соляной кислоты. Что наблюдаете?3. Появление осадка в результате реакции.В пробирку налейте раствор барий хлорида, добавьте раствор натрий сульфата. Какие изменения происходят в пробирке?Наблюдая за ходом химических реакций, мы увидели такие эффекты:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Расвор окрасился в малиновый цвет; 2. Выделение газа СО2; 3 Выпадение белого осадка Ba2SO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?
Русский язык
Сочинение на тему: 1.С чего начинается школа или 2.Легко ли быть учеником? или 3.Моя прекрасная школа