1. Изменение окраски в результате реакцииВ пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происходят в пробирке?2. Выделение газа в результате реакции.В пробирку насыпьте измельч...

Химия

1. Изменение окраски в результате реакцииВ пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происходят в пробирке?2. Выделение газа в результате реакции.В пробирку насыпьте измельченную мел, добавьте немного соляной кислоты. Что наблюдаете?3. Появление осадка в результате реакции.В пробирку налейте раствор барий хлорида, добавьте раствор натрий сульфата. Какие изменения происходят в пробирке?Наблюдая за ходом химических реакций, мы увидели такие эффекты:

Автор: Гость