в воду массой 1,5кг. положили лёд при 0 градусов начальная температура воды 30 градусов .сколько нужно взять кусков льда, чтобы он весь растаял..
Физика
в воду массой 1,5кг. положили лёд при 0 градусов начальная температура воды 30 градусов .сколько нужно взять кусков льда, чтобы он весь растаял..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смотри) L*m1+c*m2*(t-t1)=0; m1=-(c*m2*(t-t1))/L; c=4200; m2=1,5; t1=30; t=0; L=3,4*10^5
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