в воду массой 1,5кг. положили лёд при 0 градусов начальная температура воды 30 градусов .сколько нужно взять кусков льда, чтобы он весь растаял..

Физика

в воду массой 1,5кг. положили лёд при 0 градусов начальная температура воды 30 градусов .сколько нужно взять кусков льда, чтобы он весь растаял..

Автор: Гость