Сочинить загадку про собаку
История
Сочинить загадку про собаку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не говорит, не поёт, А кто к хозяину идёт - Она знать даёт.
Гость:
Любят все её,ласкают и заботой окружают верный друг и зоркий глаз кто же это то у нас?
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