когда состоялся день освобождения краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков?
Обществознание
когда состоялся день освобождения краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 января 1943 года) да это точная дата освобождения первого района
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