когда состоялся день освобождения краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков?

Обществознание
когда состоялся день освобождения краснодарского края от немецко - фашистских захватчиков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 января 1943 года) да это точная дата освобождения первого района
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
в 60 г 20%-ного раствора соды сначала добавили 20 г воды,затем 20 г соды. Сделайте предложение ,изменится ли концетрация (массовая доля растворенно...
Ответить
Химия
1. Изменение окраски в результате реакции В пробирку налейте 2 мл раствора соды, добавьте 1-2 капли раствора фенолфталеина. Какие изменения происхо...
Ответить
Геометрия
Определите площадь круга ,если его радиус равен 20 см. А.40 см.Б 20 см .в 400 см.Г 4 см
Ответить
Физика
определите давление на глубине 0,6 метров в воде, керосине,ртути
Ответить
Математика
Один рабочий изготавливает 26 деталей в час,а другой -- на 3 детали больше.Сколько всего деталей изготовят рабочие за 7 часов,работая вместе?
Ответить