задача.Расстояния между двумя городами автомобиль преодолевает за 3 часа.Если бы его скорость была на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалась бы 2,4 ч ,Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.
Математика
задача.Расстояния между двумя городами автомобиль преодолевает за 3 часа.Если бы его скорость была на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалась бы 2,4 ч ,Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-скорость S=V*t 3х=(х+15)*2,4 3х=2,4х+36 0,6х=36 х=60км ч скорость автомобиля 60*3=180км-расстояние между городами
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