задача.Расстояния между двумя городами автомобиль преодолевает за 3 часа.Если бы его скорость была на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалась бы 2,4 ч ,Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

Математика

задача.Расстояния между двумя городами автомобиль преодолевает за 3 часа.Если бы его скорость была на 15 км/ч больше ,то на этот путь ему потребовалась бы 2,4 ч ,Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

Автор: Гость