Найдите  наименьшее  натуральное  число , среди делителей  которого  есть  4  подряд  идущих  двузначных  числа.

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чтобы число было наименьшим, очевидно, 4 идущие подряд натуральные двузначные числа - делители данного числа должны быть наименьшими, т.е. быть числами 10,11,12,13 при этом:10=2*5, 12=2*6, т.е. отсюда минимальное число, обладающее этими делителями число 2*5*6*11*13=8 580