Найдите наименьшее натуральное число , среди делителей которого есть 4 подряд идущих двузначных числа.
Математика
Найдите наименьшее натуральное число , среди делителей которого есть 4 подряд идущих двузначных числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы число было наименьшим, очевидно, 4 идущие подряд натуральные двузначные числа - делители данного числа должны быть наименьшими, т.е. быть числами 10,11,12,13 при этом:10=2*5, 12=2*6, т.е. отсюда минимальное число, обладающее этими делителями число 2*5*6*11*13=8 580
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