В первый магазин привезли 19 одинаковых ящиков винограда,а во второй 24. В первый магазин привезли на 45кг винограда меньше, чем во второй. Сколько килограммов винограда привезли во второй магазин?

Математика

В первый магазин привезли 19 одинаковых ящиков винограда,а во второй 24. В первый магазин привезли на 45кг винограда меньше, чем во второй. Сколько килограммов винограда привезли во второй магазин?

Автор: Гость