В первый магазин привезли 19 одинаковых ящиков винограда,а во второй 24. В первый магазин привезли на 45кг винограда меньше, чем во второй. Сколько килограммов винограда привезли во второй магазин?
Математика
В первый магазин привезли 19 одинаковых ящиков винограда,а во второй 24. В первый магазин привезли на 45кг винограда меньше, чем во второй. Сколько килограммов винограда привезли во второй магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-19=5(ящ)-больше во 2 магазине. 2)45:5=9 (кг)-весит 1 ящик. 3)9х24=216(кг)-привезли во 2 магазин.
Гость:
24-19=5(ящ) - больше во втором магазине 45:5=9(кг) в 1ящике 19 х 9=171(кг) -в первом магазине 24 х 9 = 216 (кг) - во втором магазине
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