Составьте выражение из четырех 5,чтоб сумма = 12?

Математика
Составьте выражение из четырех 5,чтоб сумма = 12?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(55+5):5=12 вот такое выражение. 
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