Из помидоров массой 5/16 кг и огурцов массой 9/16 кг сделали салат. Какова масса салата?

Математика
Из помидоров массой 5/16 кг и огурцов массой 9/16 кг сделали салат. Какова масса салата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 5/16 +9/16 = 14/16=7/8
Гость:
5/16+9/16=14/16=7/8 кг масса салата
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