периметр прямоугольника 34см, длина прямоугольника 12см. найдите сумму площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольника! ДАЮ МНОГО!!!
Математика
периметр прямоугольника 34см, длина прямоугольника 12см. найдите сумму площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольника! ДАЮ МНОГО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию получается, что квадраты построены на каждой из сторон. 1) 34:2-12=5 (см) - ширина прямоугольника 2) 5*5=25 (кв.см) - площадь каждого из квадратов, построенных на ширине 3) 12*12=144 (кв.см) - площадь каждого из квадратов, построенных на длине 4) 2*144+2*25=338 (кв.см) Ответ: сумма площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольника, равна 338 квадратных сантиметров.
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