периметр прямоугольника 34см, длина прямоугольника 12см. найдите сумму площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольника! ДАЮ МНОГО!!!

Гость: Гость:

По условию получается, что квадраты построены на каждой из сторон. 1) 34:2-12=5 (см) - ширина прямоугольника 2) 5*5=25 (кв.см) - площадь каждого из квадратов, построенных на ширине 3) 12*12=144 (кв.см) - площадь каждого из квадратов, построенных на длине 4) 2*144+2*25=338 (кв.см) Ответ: сумма площадей квадратов, построенных на сторонах прямоугольника, равна 338 квадратных сантиметров.