1. Солнечный свет падает на пляжный песок. Какое действие при этом оказывает свет?а) механическуюб) электрическуюв) тепловуюг) химическую2. Как освещенность поверхности зависит от силы света, создаваемого источником?
Физика
1. Солнечный свет падает на пляжный песок. Какое действие при этом оказывает свет?а) механическуюб) электрическуюв) тепловуюг) химическую2. Как освещенность поверхности зависит от силы света, создаваемого источником?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 в 2 прямая зависимость: чем больше сила света, тем лучше освещенность.
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