1. Солнечный свет падает на пляжный песок. Какое действие при этом оказывает свет?а) механическуюб) электрическуюв) тепловуюг) химическую2. Как освещенность поверхности зависит от силы света, создаваемого источником?

Физика

1. Солнечный свет падает на пляжный песок. Какое действие при этом оказывает свет?а) механическуюб) электрическуюв) тепловуюг) химическую2. Как освещенность поверхности зависит от силы света, создаваемого источником?

Автор: Гость