1. Когда Солнце в северном полушарии освещает Землю сильнее - зимой или летом? Ответ обоснуйте.

Физика
1. Когда Солнце в северном полушарии освещает Землю сильнее - зимой или летом? Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля ближе всего к Солнцу в январе. И дальше всего - в июне. Поэтому  не от расстояния между Солнцем и Землёй зависит смена времён года.  Более того, когда лето в Северном полушарии, в Южном - зима, и наоборот. Земля просто поворачивается разными "боками" к солнечному свету.
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