Расскажите кратко о том, как появилась Монгольская держава.  

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О зарождении и развитии монгольского государства надо сказать особо, потому что на долгие годы его история трагически сплелась с судьбой русских земель, стала неотделимой частью российской истории Во второй половине XII - начале XIII в. на огромных пространствах от Великои Китайской стены до озера Байкал жили многочисленные монгольские племена. Собственно монголы были одним из этих племен Именно это племя дало потом название всему монгольскому государству Татары были другим здешним племенем, кочевавшим в районе озера Бу- ир-Нур. Они враждрвали с монголами, но позднее объединились под их началом. Но случилось так, что во внешнем мире и особенно на Руси именно это название - «татары» закрепилось за народами нового государства