Решите задачу: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистопородна ли самка?

Гость: Гость:

Дано: А-коричн. а-голубая жен.-Аа/аа муж.-аа Найти: Ф1 - ? Решение: Р: Аа аа G: А а а Ф1: Аа аа Ответ: т.к. произошло расщепление (есть и коричн. и голубые), то соответственно самка не чистопородна