Решите задачу: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистопородна ли самка?

Биология
Решите задачу: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистопородна ли самка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А-коричн. а-голубая жен.-Аа/аа муж.-аа Найти: Ф1 - ? Решение: Р:  Аа    аа G: А а    а Ф1: Аа  аа Ответ: т.к. произошло расщепление (есть и коричн. и голубые), то соответственно самка не чистопородна 
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