Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания ...

Гость: Гость:

Дано: А-черн. а-красн. жен.-аа муж.-АА Найти: Ф1, Ф2 Решение Р: аа АА Г: а А Ф1: Аа Р: Аа Аа Г: А а А а Ф2: АА Аа Аа аа черн. черн черн красн Ответ: в первом поколении расщепления не было, все потомство черной масти во втором поколении расщепление по генотипу 1:2:1, по фенотипу 3:1