Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания ...
Биология
Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой гибридов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А-черн. а-красн. жен.-аа муж.-АА Найти: Ф1, Ф2 Решение Р: аа АА Г: а А Ф1: Аа Р: Аа Аа Г: А а А а Ф2: АА Аа Аа аа черн. черн черн красн Ответ: в первом поколении расщепления не было, все потомство черной масти во втором поколении расщепление по генотипу 1:2:1, по фенотипу 3:1
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