в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.
Химия
в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m в-ва1= 920*0,05=46г m в-ва2= 46+152=198г m р-ра= 920+152=1072г w р.в= 198/1072*100%=18,5%
Гость:
m(H3PO4)=920*0,05=46г 152 х Р2О5+3Н2О=2Н3РО4 142 196 М(Р2О5)=142 М(Н3РО4)=98 х=152*196/142=210г масса кислоты в полученном р-ре: m(H3PO4)=46+210=256г масса полученного р-ра 920+152=1075г w(H3PO4)=256/1075=0,24 или 24%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородног...
Биология
решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по ...
Биология
Решите задачу: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щен...
Физика
1. Солнечный свет падает на пляжный песок. Какое действие при этом оказывает свет? а) механическую б) электрическую в) тепловую г) химическую 2. Ка...