в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.

Химия

в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.

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