в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.

Химия
в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m в-ва1= 920*0,05=46г m в-ва2= 46+152=198г m р-ра= 920+152=1072г w р.в= 198/1072*100%=18,5%
Гость:
m(H3PO4)=920*0,05=46г   152                х Р2О5+3Н2О=2Н3РО4 142                  196 М(Р2О5)=142 М(Н3РО4)=98 х=152*196/142=210г масса кислоты в полученном р-ре: m(H3PO4)=46+210=256г масса полученного р-ра 920+152=1075г w(H3PO4)=256/1075=0,24 или 24%
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