Число нуклеотидов, вмещающихся в рибосому, равно а) 1 б) 3 в) 6
Биология
Число нуклеотидов, вмещающихся в рибосому, равно а) 1 б) 3 в) 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B одновременно в рибосоме может находится 2 триплета , что равно 6 нуклеотидам
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